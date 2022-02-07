Катастрофічна ситуація з водозабезпеченням окупованого Криму

12:10 17 травень Київ, Україна

Водозабезпечення окупованого Криму є нагальним питанням не тільки для так званого «керівництва півострова», а й для керівництва РФ.

В рамках затвердженої федеральної цільової програми розвитку Криму уряд РФ виділить майже 21 млрд руб. в період з 2021 по 2024 рік. Основні ставки зроблені на розвідку підземних покладів води та буріння нових свердловин.

Так, для наповнення Північно-Кримського каналу завершилося будівництво Ніжинського, Просторненського, Новогригорівського водозаборів, для кожного з яких розробили по 12 свердловин. Схожа ситуація спостерігається і з іншими водонакопичувальними спорудами на півострові.

Незважаючи на такі «досягнення вітчизняного виробництва», окупаційна влада півострову визнає, що для середньострокової перспективи цього замало, враховуючи, що першочергове забезпечення потреб водою заплановане для російських військових, кількість яких на тимчасово окупованій території українського Криму зростає.

У жовтні 2020 року урядом РФ було затверджено «Комплексний план із забезпечення надійного водопостачання Республіки Крим і міста Севастополь», відповідно до якого планується виділення 48 млрд руб. на буріння нових свердловин, будівництво очисних споруд, водозабірних споруд, а також 2 опріснювальних установок морської води, вартістю у понад 8 млрд руб. Фінансування робіт планується коштами резервного фонду бюджету РФ.

Варто зазначити, що хоча проєкт з опріснення раніше позиціонувався як крайній захід, а для функціонування самої установки необхідна додаткова інфраструктура та джерело енергії, наразі розпочалися роботи з облаштування майданчика для установки поблизу Ялти, а її вартість оцінюють мінімум в 3 млрд руб., що еквівалентно 41 млн дол. США.

Згідно з інформацією з реєстру суб'єктів господарювання півострова Крим, компанія «BOSNER Sp. z.o.o.» надає послуги з постачання будівельних товарів, а в польському реєстрі юридичних осіб вказана інформація про російське походження директора Юрченка Бориса Миколайовича - громадянина РФ, уродженця міста Омськ.



Отже, такі відомості свідчать про механізми обходу санкцій, які здійснює керівництво РФ за підтримки іноземних комерсантів, чим дискредитують уряди європейських країн, які висловлюють підтримку територіальної цілісності України і засуджують окупацію частини території України російськими військами.



В цей час Росії вигідно не тільки в економічному, але і в політичному плані співпрацювати з іноземцями, що сприятиме зменшенню санкційного тиску на агресора і появі нових зацікавлених сторін у легітимізації окупації Криму.

Таким чином, РФ використовує російських громадян з території іноземних держав для дискредитації українських стратегічних партнерів і надання всупереч міжнародному законодавству допомоги в реалізації проєктів на території окупованого півострова.



Україна, як і більшість країн Заходу, розуміє важливість недопущення того, щоб Кримський півострів став майданчиком для тіньової поставки продукції в обхід санкцій, а також місцем дислокації збройних формувань країни-агресора, що загрожує територіальній цілісності не тільки України, а й європейським країнам, що межують з нашим державою.