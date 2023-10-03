Катастрофа на Прикарпатті: річка Стримба забруднена у 10 разів вище за норму

18:24 03 жовтня Київ, Україна

На Прикарпатті в річці Стримба виявлено серйозне забруднення після аварії на нафтопроводі, і рівень забруднення перевищує допустимі норми в 10 разів.



Цю інформацію розповсюдило Дністровське басейнове управління водних ресурсів у Facebook.



Фахівці лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів провели відбір проб у зоні кризової ситуації, що виникла у Надвірнянському районі 30 вересня внаслідок розгерметизації трубопроводу, що призвела до виливу нафтопродуктів у річку Стримба.



Порівняно з попереднім дослідженням проби води, відібраної 30 вересня, виявлено зменшення концентрації нафтопродуктів з 7,7 мг/дм3 до 3,2 мг/дм3 у річці Стримба, що у 10,6 раза перевищує встановлені гігієнічні нормативи якості води водних об'єктів для забезпечення питних та побутових потреб населення.



У річці Стримба концентрація нафтопродуктів виявилася в 64 рази вищою від гранично допустимих для води рибогосподарських водойм.



Однак у річці Ворона нафтопродуктів не було виявлено. Показники хімічного споживання кисню та вмісту синтетичних поверхнево-активних речовин в обох річках не перевищують гранично допустимих концентрацій.