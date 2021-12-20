Катастрофа медсистеми України: мігрували понад 66 тисяч медпрацівників

16:53 19 березень Київ, Україна

Масові скорочення і ліквідація медичних установ призвели до того, що з України в пошуках кращих умов праці виїхали понад 66 тисяч лікарів і медичних працівників.

Про це сказано в доповіді Центру Разумкова "Україна 2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики", опублікованій в п'ятницю, 19 березня.



Крім того, через епідемію коронавірусу в Україні звільнилися ще майже 34 тисячі медпрацівників, більшість з яких - пенсійного та передпенсійного віку.



Станом на 1 січня 2020 в країні не вистачало 33 707 лікарів і 35 тисяч фахівців середнього медичного персоналу. З квітня 2020 в Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки, а нових лікарів в системі зареєструвалися тільки більше тисячі.



У той самий час в польське агентство з працевлаштування подали заявки близько 2 тисяч лікарів і 3 тисячі медичних сестер України.

"Для залучення лікарів з України Польща пішла на безпрецедентні кроки. Сенат Польщі ухвалив т.зв. Ковідний акт, відповідну поправку в закон по боротьбі з COVID-19, яким скасовується обов'язкова нострифікація (підтвердження) дипломів українських і білоруських лікарів. Цією ж поправкою лікарям, які лікують хворих на ковід, вдвічі підвищили зарплати. Разом з надбавками їхня заробітна плата становить близько 12-15 тисяч злотих (близько 100 тисяч гривень)", - сказано в доповіді.

При цьому в Україні в квітні-вересні 2020 середньомісячні витрати на оплату праці (до вирахування податків) в установах, які надають спеціалізовану медичну допомогу, становили:

керівники установ - 23,5 тис. грн;

лікарі - близько 9000 грн;

середній медперсонал - 7500 грн;

молодший медперсонал - 6100 грн.

"При цьому, на тлі катастрофічної ситуації з медичними кадрами, чисельність зареєстрованих безробітних в сфері охорони здоров'я є однією з найбільших - 28,4 тис. осіб (проти 17 тис. в 2019 році.), що становить 6,4% від усіх безробітних. А кількість зареєстрованих вакансій, станом на 1 листопада 2020 року, в сфері охорони здоров'я становила 27,7 тис. проти 43,4 тис. од. в 2019 р.67 (7,6%)", - говорить доповідь.

Нарешті, незважаючи на брак медперсоналу, в умовах призупинення всіх планових операцій, крім екстрених випадків, відбувається заплановане масове звільнення медпрацівників, пов'язане з масовою ліквідацією медустанов. Із загальної кількості попереджених про масове звільнення 29% становили працівники сфер охорони здоров'я та соціальної допомоги.



Нагадаємо, що за рік в Україні 73 тисячі медиків втратили роботу. Тисячі медиків залишилися без роботи в розпал пандемії, хоча в країні спостерігається брак медпрацівників.