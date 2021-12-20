Катастрофа медсистеми України: мігрували понад 66 тисяч медпрацівників

Масові скорочення і ліквідація медичних установ призвели до того, що з України в пошуках кращих умов праці виїхали понад 66 тисяч лікарів і медичних працівників.
Про це сказано в доповіді Центру Разумкова "Україна 2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики", опублікованій в п'ятницю, 19 березня.
Крім того, через епідемію коронавірусу в Україні звільнилися ще майже 34 тисячі медпрацівників, більшість з яких - пенсійного та передпенсійного віку.
Станом на 1 січня 2020 в країні не вистачало 33 707 лікарів і 35 тисяч фахівців середнього медичного персоналу. З квітня 2020 в Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки, а нових лікарів в системі зареєструвалися тільки більше тисячі.
У той самий час в польське агентство з працевлаштування подали заявки близько 2 тисяч лікарів і 3 тисячі медичних сестер України.
Крім того, через епідемію коронавірусу в Україні звільнилися ще майже 34 тисячі медпрацівників, більшість з яких - пенсійного та передпенсійного віку.
Станом на 1 січня 2020 в країні не вистачало 33 707 лікарів і 35 тисяч фахівців середнього медичного персоналу. З квітня 2020 в Україні звільнилися понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки, а нових лікарів в системі зареєструвалися тільки більше тисячі.
У той самий час в польське агентство з працевлаштування подали заявки близько 2 тисяч лікарів і 3 тисячі медичних сестер України.
При цьому в Україні в квітні-вересні 2020 середньомісячні витрати на оплату праці (до вирахування податків) в установах, які надають спеціалізовану медичну допомогу, становили:
- керівники установ - 23,5 тис. грн;
- лікарі - близько 9000 грн;
- середній медперсонал - 7500 грн;
- молодший медперсонал - 6100 грн.
Нарешті, незважаючи на брак медперсоналу, в умовах призупинення всіх планових операцій, крім екстрених випадків, відбувається заплановане масове звільнення медпрацівників, пов'язане з масовою ліквідацією медустанов. Із загальної кількості попереджених про масове звільнення 29% становили працівники сфер охорони здоров'я та соціальної допомоги.
Нагадаємо, що за рік в Україні 73 тисячі медиків втратили роботу. Тисячі медиків залишилися без роботи в розпал пандемії, хоча в країні спостерігається брак медпрацівників.
Нагадаємо, що за рік в Україні 73 тисячі медиків втратили роботу. Тисячі медиків залишилися без роботи в розпал пандемії, хоча в країні спостерігається брак медпрацівників.
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