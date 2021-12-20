Картину українського художника продали за 66 тисяч доларів

Картини Івана Марчука були представлені на аукціоні і відразу привернули увагу покупців. Картина українського художника була продана за рекордну суму. Топом аукціону стало полотно художника "Човни кольором поросли" - його "поклали око" відразу п'ять покупців.

Загалом, було виставлено близько 60 робіт. Серед них твори Марії Примаченко, Йосипа Бокшая, Михайла Дерегуса, Олени Яблонської, Віктора Зарецького, Анатолія Криволапа, Іллі Чічкана, Іллі Ісупова, Назара Білика, Олега Сусленка, Максима Мамсікова, Романа Жука та інших.

Втім, родзинкою стала картина Івана Марчука - "Човни кольором поросли", створена в 1981 році. Її стартова ціна становила $ 15 тис, проте купили її за $ 56,1 тис. До слова, це рекордна вартість за роботу художника на відкритих торгах в Україні. Також з молотка пішли ще дві картини Івана Марчука - "Зимовий вечір" (1990) і робота з серії "Застереження" (1986).