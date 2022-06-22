"Карта руйнувань": в Україні з'явився ще один ресурс для фіксації ушкоджень через війну

18:26 22 червня Київ, Україна

На "Карті руйнувань" вже є інформація про 1 535 зруйнованих або пошкоджених цивільних об'єктів: житлові будинки, школи, стадіони, церкви тощо. На сайті є точна адреса, координати пошкодженої будівлі та фотографії до та після вторгнення.

Карта й надалі оновлюватиметься. Самі користувачі можуть надсилати фотографії пошкоджених об'єктів, вони з'являться на карті після перевірки модераторів. Карта орієнтована на українських та зарубіжних користувачів, інформація про руйнування вказана українською та англійською мовами.



Сайт створили ще на початку повномасштабної війни, проте на широку громадськість він запрацював лише після висновку Міноборони, що інформація про пошкодження не зашкодить безпеці.



Ця карта має стати ще одним інструментом, який допоможе владі оцінити масштаби руйнувань в Україні.