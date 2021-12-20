Карантинні обмеження не завадять проведенню ЗНО у 2021 році

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в заплановані терміни, незалежно від карантинних обмежень в Україні.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Повідомляється, що згідно з рішенням Кабміну, під час карантину дозволено проведення ЗНО та вступних іспитів.
Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Повідомляється, що згідно з рішенням Кабміну, під час карантину дозволено проведення ЗНО та вступних іспитів.
Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за наступним графіком:
21 травня - хімія,
24 травня - іспанська, німецька, французька мови,
25 травня - англійська мова,
28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту),
1 червня - українська мова, українська мова та література,
4 червня - історія України,
7 червня - фізика,
10 червня - біологія,
15 червня - географія.
Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня по 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі