Карантинні обмеження не завадять проведенню ЗНО у 2021 році

19:06 23 березень Київ, Україна

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в заплановані терміни, незалежно від карантинних обмежень в Україні.



Про це повідомляє пресслужба відомства.



Повідомляється, що згідно з рішенням Кабміну, під час карантину дозволено проведення ЗНО та вступних іспитів.



Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

"З огляду на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. У той самий час учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів", - сказано в повідомленні.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за наступним графіком:



21 травня - хімія,

24 травня - іспанська, німецька, французька мови,

25 травня - англійська мова,

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня - українська мова, українська мова та література,

4 червня - історія України,

7 червня - фізика,

10 червня - біологія,

15 червня - географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня по 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.