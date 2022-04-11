Карантин у Львові: сотні людей на концерті Бумбоксу в нічному клубі

Попри всі зусилля медиків, українці з піснями і танцями, всупереч здоровому глузду, продовжують порушувати карантинні вимоги і поширювати заразу по країні. Як стало відомо, такий кричущий випадок стався у Львові. Там поліція припинила концерт в нічному клубі, на який, в порушення карантинних обмежень, зібралися сотні людей.
На організатора складено адмінпротокол за порушення правил карантину, йому загрожує штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.
За даними поліції, мова йде про концерт гурту Бумбокс, який проходив в нічному клубі Malevich.
Нагадаємо, щоб не вводити карантин вихідного дня, у Львові вирішили оголосити всі вихідні до кінця листопада робочими днями.
Тим часом в Україні черговий добовий рекорд захворюваності COVID-19 - 12 524.
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