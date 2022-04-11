Карантин у Львові: сотні людей на концерті Бумбоксу в нічному клубі

11:54 14 листопада Київ, Україна

Попри всі зусилля медиків, українці з піснями і танцями, всупереч здоровому глузду, продовжують порушувати карантинні вимоги і поширювати заразу по країні. Як стало відомо, такий кричущий випадок стався у Львові. Там поліція припинила концерт в нічному клубі, на який, в порушення карантинних обмежень, зібралися сотні людей.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів проходить концерт з порушенням протиепідемічних заходів. Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, деякі з яких також не використали засобів індивідуального захисту (перебували в закладі без масок). Виявивши правопорушення, поліціянти негайно припинили концерт", - повідомили в поліції.

На організатора складено адмінпротокол за порушення правил карантину, йому загрожує штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

За даними поліції, мова йде про концерт гурту Бумбокс, який проходив в нічному клубі Malevich.

Нагадаємо, щоб не вводити карантин вихідного дня, у Львові вирішили оголосити всі вихідні до кінця листопада робочими днями.

Тим часом в Україні черговий добовий рекорд захворюваності COVID-19 - 12 524.