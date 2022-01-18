Карантин: у школи їде урядовий ревізор

Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру проінспектувати школи на предмет дотримання карантинних правил. Не виключаються кадрові чистки за результатами перевірок.
Про це повідомляє Урядовий портал у четвер, 3 вересня.
Про це повідомляє Урядовий портал у четвер, 3 вересня.
Проведенням перевірок займуться міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, а також в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет. Також до заходів буде залучено Держпродспоживчслужбу.
Як уточнив Шмигаль, випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній з областей.
Прем'єр-міністр зазначив, що за результатами цих перевірок в Кабміні можуть прийняти в тому числі й кадрові рішення.
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