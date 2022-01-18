Карантин: у школи їде урядовий ревізор

18:40 03 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру проінспектувати школи на предмет дотримання карантинних правил. Не виключаються кадрові чистки за результатами перевірок.



Про це повідомляє Урядовий портал у четвер, 3 вересня.



Проведенням перевірок займуться міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, а також в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет. Також до заходів буде залучено Держпродспоживчслужбу.



Як уточнив Шмигаль, випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній з областей.

«Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна», - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що за результатами цих перевірок в Кабміні можуть прийняти в тому числі й кадрові рішення.