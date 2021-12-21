Карантин в Миколаєві: медикам організували спецпідвезення

Завдяки об'єднанню зусиль облради і обладміністрації Миколаєва вирішене питання спецпідвезення медичних працівників на робочі місця і назад.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазеєва.
За її словами, десять одиниць спеціалізованого транспорту курсує по п'ятьох визначених маршрутах.
У першій половині дня спеціалізований автотранспорт буде відправлятися по маршруту двічі - о 7.00 та 7.15. Увечері, з огляду на тривалість робочого дня, в зворотному напрямку відправлятиметься о 16.00 - 16.30.
Варто відзначити, що незважаючи на обмежену роботу громадського транспорту в Миколаєві з 3 квітня, до теперішнього часу існувала проблема з доїздом медиків на роботу. Деякі змушені були користуватися навіть таксі. Тому онлайн-сервіс Uklon надав 500 безкоштовних поїздок лікарям.
На цей момент Миколаїв продовжує перебувати в червоній карантинній зоні і тут діють правила жорстких обмежень - громадський транспорт ходить тільки по кілька годин на добу - в години пік.
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