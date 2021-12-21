Карантин в Миколаєві: медикам організували спецпідвезення

10:26 13 квітень Київ, Україна

Завдяки об'єднанню зусиль облради і обладміністрації Миколаєва вирішене питання спецпідвезення медичних працівників на робочі місця і назад.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазеєва.

«Незважаючи на вихідні, в суботу відбулася зустріч керівництва ОДА з керівниками медичних установ і узгоджені маршрути підвезення медиків», - повідомила Замазеєва.

За її словами, десять одиниць спеціалізованого транспорту курсує по п'ятьох визначених маршрутах.