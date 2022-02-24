Канцлер Німеччини прокоментував вторгнення РФ в Україну

10:32 24 лютий Київ, Україна

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що вважає "кричущим порушенням" вторгнення Російської Федерації на територію України.

"Обурливим порушенням міжнародного права", - назвав напад Росії на Україну федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Це жахливий день для України та похмурий день для Європи", - заявив глава німецького уряду.