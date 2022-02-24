Канцлер Німеччини прокоментував вторгнення РФ в Україну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що вважає "кричущим порушенням" вторгнення Російської Федерації на територію України.
"Обурливим порушенням міжнародного права", - назвав напад Росії на Україну федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Це жахливий день для України та похмурий день для Європи", - заявив глава німецького уряду.
Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) попередило авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною та рекомендувало виявляти "крайню обережність" у повітряному просторі в радіусі 100 морських миль (185 км) від білорусько-українського та російсько-українського кордонів.
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