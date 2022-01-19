Канадський спецзагін в Україні - військові навчання чи евакуація канадських чиновників

12:00 18 січень Київ, Україна

Міністерство оборони Канади направило в Україну загін спеціального призначення. Офіційна версія — для спільних навчань, однак у ЗМІ називають й інші цілі та мотиви.



Низка видавництв, посилаючись на власні джерела, запевняють, що канадські спецпризначенці прибули в Україну через ескалацію Російською Федерацією на українських кордонах. Журналісти вважають, що головна мета військових, які прибули, — обробити план евакуації канадських чиновників з України, якщо відбудеться вторгнення в країну.



Тим не менш, у Міноборони Канади не коментують цю версію. Навпаки, запевняють, що канадські спецпризначенці вже, як відомо, багато років проводять навчання з українськими військовими у рамках місії UNIFIER.



UNIFIED або, як ще заведено називати місію Об'єднана цільова група Збройних сил Канади – Україна, вважається внеском канадських військових сил у безпеку України. UNIFIED була створена та стартувала одразу після окупації Криму.