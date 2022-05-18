Яку пенсію отримуватиме Меркель після відходу з поста канцлера ФРН

11:32 14 серпня Київ, Україна

У вересні, після загальних виборів в країні, Ангела Меркель залишить посаду канцлера Німеччини і має намір відійти від політичних справ. Які пенсійні виплати покладені ексканцлеру в ФРН? Меркель після відходу з посади буде отримувати пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Такі дані оприлюднило видання De Morgen з посиланням на Федерацію платників податків ФРН.

Як зазначено в матеріалі, така сума буде нарахована, виходячи з того, що Меркель 32 роки була членом німецького парламенту і майже 16 років займала пост канцлера країни.

Крім того, Меркель, як і всі колишні канцлери і колишні президенти Німеччини, отримає право на посаду після своєї відставки. Також їй будуть виділені кошти на офіс-менеджера, двох помічників і водія.

Нагадаємо, Ангела Меркель залишить посаду канцлера Німеччини, який займає з 22 листопада 2005 року, після загальних виборів в країні, намічених на 26 вересня цього року. Вона своєї кандидатури не висувала і заявила про намір піти з політики.