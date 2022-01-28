Яку мову українці вважають рідною

17:48 11 вересень Київ, Україна

Проведене опитування показало, що 74% населення країни вважають рідною мовою українську, а для 22% опитаних рідною є російська мова.

Про це йдеться в дослідженні Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає УНН.



Згідно з даними опитування, 74% українців вважають українську мову рідною. 22% опитаних рідною вважають російську мову, 2% - іншу мову і 2,9% не змогли відповісти.



Відзначається, що на заході 96% вважають українську мову рідною, тоді як на сході - 44,3%. На сході 49,7% опитаних вважають рідною мовою російську, а на півдні так відповіли 44,6% українців. Найвищий показник тих, хто вважає рідною іншу мову - на півдні - 5%.



Довідка: в опитуванні взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Воно проходило з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.