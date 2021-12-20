Якою була осінь 2021 року. Висновки метеорологів

13:30 02 грудень Київ, Україна

Минула осінь за мірками вітчизняних метеорологів була досить сухою та теплою. З вересня по листопад на території української столиці випало лише 54 мм опадів.

Про це йдеться у повідомленні метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського.



Зазначається, що високу температуру було зафіксовано 13 жовтня, коли повітря прогрілося до +27,0°С. Найхолодніше було 17 жовтня, мінімальна температура опустилася під ранок до -7,1°С.



Водночас осінь увійшла до четвірки найсухіших за весь час спостережень. За три місяці у Києві випало лише 54 мм опадів, або 36% кліматичної норми.



Нагадаємо, листопад-2021 у Києві став одним із найтепліших за 140 років.