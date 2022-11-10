Якими альтернативними джерелами освітлення небезпечно користуватися - ДСНС

У квартирах заборонено користуватися генераторами, оскільки через бензин і газ виділяються токсичні продукти горіння. Про це заявив речник ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу в середу, 9 жовтня.
Токсичні продукти горіння можуть проникати до будинку через вікна, тому генераторами можна користуватися, якщо вони встановлені не ближче ніж за 6 метрів від житлового будинку, пояснив він.
Крім того, на українському ринку з'явилися інші генератори – електричні, але вони можуть перевантажувати мережу, що призведе до пожежі, додав представник ДСНС.
Хорунжий також зазначив, що при відключенні електроенергії багато хто користується газовими пальниками, пічним опаленням, свічками.
Він закликав громадян обов'язково купувати сертифіковані газові пальники у ліцензійних точках продажу.
Спікер ДСНС додав, що піч не повинна мати тріщин, пошкоджень, а під грубкою потрібно покласти металевий лист, щоб іскри та продукти горіння не потрапляли на підлогу.. Перед початком опалювального сезону потрібно прочищати димарі, щоб там не накопичувалися продукти згоряння.
Хорунжий нагадав, що свічки потрібно встановлювати на жорсткі підстави, свічники не мають бути довгими.
Основна причина виникнення пожеж – це необережне поводження з вогнем та перевантаження електромереж, внаслідок чого пожежі виникають від короткого замикання, зазначив він.
Зазначимо, що ДТЕК стверджують, що якщо російські військові злочинці не будуть знову влаштовувати обстріл української інфраструктури, то відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі можна за два тижні.
Токсичні продукти горіння можуть проникати до будинку через вікна, тому генераторами можна користуватися, якщо вони встановлені не ближче ніж за 6 метрів від житлового будинку, пояснив він.
Крім того, на українському ринку з'явилися інші генератори – електричні, але вони можуть перевантажувати мережу, що призведе до пожежі, додав представник ДСНС.
Хорунжий також зазначив, що при відключенні електроенергії багато хто користується газовими пальниками, пічним опаленням, свічками.
Він закликав громадян обов'язково купувати сертифіковані газові пальники у ліцензійних точках продажу.
Спікер ДСНС додав, що піч не повинна мати тріщин, пошкоджень, а під грубкою потрібно покласти металевий лист, щоб іскри та продукти горіння не потрапляли на підлогу.. Перед початком опалювального сезону потрібно прочищати димарі, щоб там не накопичувалися продукти згоряння.
Хорунжий нагадав, що свічки потрібно встановлювати на жорсткі підстави, свічники не мають бути довгими.
Основна причина виникнення пожеж – це необережне поводження з вогнем та перевантаження електромереж, внаслідок чого пожежі виникають від короткого замикання, зазначив він.
Зазначимо, що ДТЕК стверджують, що якщо російські військові злочинці не будуть знову влаштовувати обстріл української інфраструктури, то відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі можна за два тижні.
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