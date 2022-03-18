Яким буде листопад. Прогноз синоптиків

16:52 23 жовтня Київ, Україна

Укргідрометцентр обіцяє досить теплий листопад. Середньомісячна температура повітря буде коливатися від 1 до 8 градусів тепла.



За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується в східних і Сумській областях менше норми - 28-32 мм, на решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм.



"У листопаді в більшості областей відбувається перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів у бік зниження, місцями на півдні Одеської області і Криму - в грудні, в гірських районах, на сході і північному сході країни - в кінці жовтня", - йдеться в повідомленні.



За даними спостережень, середня місячна температура повітря листопада складає 0-7 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря становить 16-24 градуси тепла, в Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29 градусів.



Абсолютний мінімум - 15-24 градуси морозу, в північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31, на півдні Криму та Одеської області 8-13 градусів морозу.



Середня місячна кількість опадів становить 30-61 мм, в Карпатах і на Закарпатті до 62-142 мм.



У 2020 році метеорологічна осінь в Києві стала найпізнішою в історії. Вона прийшла в столицю України 15 жовтня, коли середньодобова температура повітря знизилася нижче 15 градусів тепла - до 12,3 градуса. До цього найпізніше осінь приходила до Києва 7 жовтня в 1999 році.