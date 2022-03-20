Які країни вибирають українські трудові мігранти - дані опитування

07:18 22 червня Київ, Україна

Згідно з проведеним опитуванням "Іноземний працівник під час пандемії", найбільше трудові мігранти з України хотіли б працювати в Німеччині та Польщі.

Опитування було проведено з квітня по травень 2021 року агенцією з працевлаштування EWL Group і Центром Східноєвропейських досліджень Варшавського університету.



Згідно з опитуванням, 90% респондентів не шкодують, що приїхали працювати до Польщі під час пандемії коронавірусу. У той самий час 37% опитаних визнали, що скористалися рішенням уряду Польщі про автоматичне продовження дозволів на перебування і роботу в Польщі під час пандемії коронавірусу.



Незважаючи на те, що 79% опитаних працівників порадили б своїм близьким і знайомим пошуки роботи в Польщі, серед них зростає відсоток тих, хто вже розглядає для себе нові напрямки трудової міграції. Зокрема, з жовтня минулого року з 19% до 31% зросла кількість тих, хто шукає місце роботи в інших країнах.



Згідно з дослідженням, найбільше трудові мігранти хотіли б працювати в Німеччині (51%), Польщі (48%), Чехії (26%), США (25%) і Канаді (23%). У десятку найпопулярніших напрямків міграції увійшли також скандинавські країни, такі як Норвегія (21%), Швеція чи Фінляндія (17%).



Аналізуючи результати дослідження, в EWL Group відзначають, що Польща і надалі залишається привабливим місцем роботи для трудових мігрантів. Проте з перспективою офіційного завершення пандемії коронавірусу все більше працівників шукають варіант працевлаштування в інших країнах.



Як зауважив директор з міжнародної рекрутації EWL Group Марцин Колодзейчик, скоро почнеться "справжній європейський бій" за трудового мігранта зі Східної Європи. Зокрема, трудових мігрантів починають активніше запрошувати країни Балтії або Фінляндія, уряд якої останнім часом активно запрошує до себе мігрантів зі Східної Європи. У пошуках нових рішень по залученню мігрантів перебувають Чехія і Словаччина. Німеччина поки не лібералізувала свій ринок для трудових мігрантів зі сходу, але невідомо, як ця ситуація буде виглядати в майбутньому.



На переконання Колодзейчика, уряд Польщі має зробити все можливе, щоб країна і надалі залишалася місцем першого вибору серед трудових мігрантів зі Східної Європи. Кроком в цьому напрямку може стати подальша лібералізація міграційної політики в Польщі.



Як відомо, на сьогодні в Польщі проживають і працюють більше мільйона трудових мігрантів з України.