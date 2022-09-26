Які обмеження діють у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях

08:19 03 березня Київ, Україна

Відсьогодні вже три області України перебувають в "червоній" зоні: Житомирська , Івано-Франківська та Чернівецька. У МОЗ розповіли про карантинні обмеження, які діють на територіях цих областей.



Держкомісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про внесення Житомирської області в "червону зону" з 00:00 3 березня 2021.



З середи в Житомирській області забороняється:



- робота закладів сфери громадського харчування (крім адресної доставки і на винос);



- робота непродовольчих ринків і магазинів;



- освітні установи переходять на дистанційне навчання, за винятком дитсадків і 1-4 класів шкіл;



- скасовуються всі масові заходи;



- не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри, спортзали, басейни.



Обмеження вводяться у всіх районах Житомирської області.



Як заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, динаміка захворюваності стрімко погіршується. За минулий місяць кількість інфікованих зросла в три рази. В останній тиждень з 6 тисяч проведених ПЛР-тестів 2716 виявилися позитивними.



Прикарпаття стало першим регіоном "червоної зони" після введення адаптивного карантину в Україні. Жорсткі карантинні заходи в Івано-Франківській області введено з 26 лютого по 12 березня.



На цей момент ситуація з захворюваністю залишається складною. Лікарні обласного центру переповнені. Для розміщення пацієнтів задіяли старі і навіть списані ліжка. У Центральній міській лікарні заповненість ліжок - 92%, а в першій клінічній лікарні - 115% (задіяні ліжка, які призначалися для хворих з іншими патологіями).



На час дії "червоної зони" в регіоні обмежене транспортне сполучення. Припинені маршрути автобусного, залізничного, авіаційного сполучення. Міський громадський транспорт працює в режимі спецперепусток.



"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область. Однак дістатися до місця призначення можна до 7 березня за заздалегідь придбаними квитками.



У в'їздах-виїздах в область встановлені КПП, на яких у подорожніх перевіряють температуру.



Крім того, в регіоні діє заборона на масові заходи, роботу культурних і розважальних закладів, закладів сфери краси, спорту і побутових послуг. Заборонено роботу непродовольчих магазинів, ринків, ТРЦ, закладів громадського харчування.



Освітні установи перейшли на віддалений формат навчання, закриті дитячі садки.



Буковина знаходиться в "червоній зоні" з 1 березня, за рішенням державної комісії з ТЕБ та НС. Однак посилений карантин в регіоні було введено вже з 27 лютого місцевою владою.



Жорсткі обмеження в Чернівецькій області діятимуть як мінімум до 9 березня. На цей період заборонено обслуговування відвідувачів в кафе, барах, ресторанах (тільки адресна доставка). Закрито розважальні заклади, кінотеатри, театри, непродовольчі магазини, ринки, ТРЦ, спортзали.



Навчальний процес у всіх освітніх установах перейшов в дистанційний режим, за винятком дитячих садків.



Жорсткість обмежень на Буковині викликала хвилю протестів у населення. Так, в Чернівцях підприємці вийшли на акцію проти карантину. Демонстранти зажадали винести на розгляд сесії Чернівецької облради питання звернення до уряду для компенсації збитків бізнесу через введення карантину з 1 березня 2021 року.



Додаткові обмеження карантину на Вінниччині починають діяти з 3 березня.



Область на цей момент знаходиться в "помаранчевій" зоні, але місцеві органи влади прийняли рішення про переведення всіх освітніх установ на дистанційне навчання. Це стосується 1-11 класів шкіл, середньої, професійної, вищої, позашкільної освіти.



Також з середи у Вінницькій області забороняються планові операції і госпіталізації, консультування поліклінік державних і комунальних медустанов, крім дозволених у встановленому порядку.



Крім того, будуть посилені перевірки дотримання карантинних заходів в громадському транспорті, закладах громадського харчування.



За показниками МОЗ на 2 березня, 9 регіонів знаходяться в зоні ризику. Через погіршення епідситуації "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки присвоєно Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Рівненській та Тернопільській областям.



Решта 13 регіонів за епідеміологічними ознаками потрапили в "жовту" зону карантину.