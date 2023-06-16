Які об'єкти культурної спадщини у зоні ризику через підрив Каховської ГЕС

У Мінкульті та Державному агентстві розвитку туризму розповіли, які культурні та туристичні пам'ятки у зоні ризику через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Ансамбль споруд Центральної площі, будівництво історичного центру та будинку культури міста Нова Каховка, а також палаци культури сіл Корсунка та Дніпряни постраждали станом на кінець доби 6 червня, пише Мінкульт. Там опубліковано список музеїв, які вже підтоплені чи перебувають під загрозою. Подивитися цей список можна тут , його оновлюють.
Музеям Херсона, за попередніми оцінками ситуації, підтоплення не загрожує. Повідомлень про затоплення музеїв на правому березі Дніпра на Херсонщині теж поки що не надходило.
Які культурні та туристичні пам'ятки постраждали:
Ансамбль споруд Центральної площі, будівництво історичного центру та будинку культури міста Нова Каховка, а також палаци культури сіл Корсунка та Дніпряни постраждали станом на кінець доби 6 червня, пише Мінкульт. Там опубліковано список музеїв, які вже підтоплені чи перебувають під загрозою. Подивитися цей список можна тут , його оновлюють.
Музеям Херсона, за попередніми оцінками ситуації, підтоплення не загрожує. Повідомлень про затоплення музеїв на правому березі Дніпра на Херсонщині теж поки що не надходило.
Які культурні та туристичні пам'ятки постраждали:
- Херсонські плавні, які були будинком для багатьох видів птахів, включених до Червоної та Зеленої книги України, а також охороняються на міжнародному рівні.
- Національний природний парк «Нижньодніпровський» з рідкісними заплавними лісами, болотами та піщаним степом. Тут росли 32 види унікальних рослин, включених до світового Червоного списку.
- Будинок-музей Остапа Вишні у селі Кринки Олешківського району.
- Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.
- Давньоруське місто-порт Олешня на острові Великий Потьомкін у районі Пудової протоки (за 12 кілометрів нижче за течією Дніпра від центру Херсона).
Під загрозою затоплення перебувають:
- Очаківська брама - це частина оборонних укріплень Херсона, побудована в 1783 році; пам'ятник архітектури національного значення.
- Комплекс "Зелені хутори Таврії", заснований на місці старовинних хуторів. Тут розташований автентичний музей українського народного побуту XV–XX століть та солоні рожеві озера.
- Село Тягинка, де до війни вели археологічні розкопки та виявили поселення епохи бронзи та скіфського часу, а також середньовічне городище.
- Частково може бути підтоплена Кінбурнська коса, що знаходиться на території Чорноморського біосферного заповідника під охороною ЮНЕСКО. Там мешкає більше сотні видів птахів та понад сім сотень рідкісних рослин.
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