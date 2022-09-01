Які заходи відбудуться у День Незалежності України

10:46 20 серпня Київ, Україна

Незважаючи на повномасштабну війну, День Державного Прапора України та День Незалежності України відзначатимуться на державному рівні.

Уряд України затвердив план заходів щодо відзначення 31-ї річниці Незалежності України. Про це у п'ятницю, 19 серпня, повідомляє сайт Мінкульту.

Повідомляється, що 23 серпня у Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного прапора України.

Наступного дня - 24 серпня монумент Батьківщина-мати у Києві та інші знакові місця підсвітять у синьо-жовті кольори, а на Хрещатику пройде виставка знищеної російської військової техніки.

Також повідомляється, що у Софійському соборі священники всіх церков молитимуться за Україну. Крім того, пройде також низка інших акцій та флешмобів, "спрямованих на єднання та підтримку українців".

У ході офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть усіх загиблих у війні з росією.

Раніше у МВС заявили, що російські загарбники не готуються до штурму Києва у День Незалежності України. Але українцям все ж таки варто бути готовими до можливих "провокацій" окупантів - наприклад, авіаударів.