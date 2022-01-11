Які зміни чекають автомобілістів у 2022 році

11:06 11 січень Київ, Україна

У 2021 році багато що змінилося в житті українських водіїв. Рік почався з того, що влада суттєво збільшила штрафи за порушення правил дорожнього руху. Мінімальний штраф було піднято до 510 грн. А ось максимальний сягнув 51 тис. грн.



Змінилися й правила дорожнього руху. В основному нововведення стосувалися нових знаків та розмітки. І загалом були продиктовані новими реаліями життя. Наприклад, популяризацією електромобілів та велосипедів.



Ще одна важлива торішня зміна – нові правила підготовки водіїв та нові позначки у посвідченнях водія. Тут варто згадати, що з кінця минулого року фактично заборонили керувати автомобілями з механічною коробкою тим, хто складає іспити на «автоматі». Відповідну замітку стали робити у правах.



Але цей рік для водіїв буде набагато «веселішим», ніж минулий. Про це свідчать нові ініціативи влади. У 2022 на водіїв чекають наступні нововведення:

"розумні" камери на дорогах;

комплекси, що розпізнають обличчя водіїв;

нова система покарань та позбавлення прав водія;

повернення обов'язкового техогляду;

нові зміни до правил дорожнього руху.

Нові «розумні» камери



Якщо камери на дорогах фіксують виключно перевищення швидкості, то найближчим часом вони навчаться розпізнавати інші порушення правил дорожнього руху. Про що повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.



Вже у поточному, 2022 році поліція має намір тестувати нові комплекси автоматичної фіксації порушень. Вони розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофора. Що у свою чергу дасть можливість визначати порушників, які:

проїжджають на червоне світло;

люблять їздити смугою громадського транспорту;

виїжджають на зустрічну смугу там, де це робити не можна.

Перші тестові комплекси з новими функціями працюватимуть до квітня 2022 року. А Білошицький закликав українців приєднатися до їхнього встановлення.



«Закликаю спільноти приєднуватися до цього процесу розвитку системи автофіксації і звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації», – написав він на своїй сторінці у Facebook.



Розпізнавання облич водіїв



Установкою «розумних» камер справа у 2022 році не обмежиться. На дорогах також мають з'явитися високотехнологічні комплекси, які вміють розпізнавати обличчя.



Точної дати, коли ці комплекси з'являться на дорогах, наразі немає. Але необхідне для цього обладнання вже було замовлено. Про це свідчать дані щодо державних закупівель на сайті «Прозорро». МВС має отримати обладнання вже до кінця 2021 року.



Нова система покарань та позбавлення прав водія

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, який можуть ухвалити вже найближчим часом. У ньому описано нову систему покарань водіїв за порушення правил дорожнього руху. Автори документа пропонують запровадити систему балів. Якщо водій протягом року збирає певну кількість балів, у нього забирають права без рішення суду.



Без прав залишатимуться водії, які протягом року наберуть:



- 12 або більше балів;

- вісім або більше балів, якщо йдеться про водіїв, які отримали посвідчення водія менше року тому.



Проєкт закону про бали – це не єдиний документ, який пропонує посилити відповідальність водіїв на дорозі. Ще минулого року народна депутатка Юлія Світлична зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який збільшує відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. На думку Світличної, необхідність ухвалення закону «обумовлена нерідкими випадками масштабних ДТП по всій країні».



Депутат пропонує прописати у Кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».



Повернення обов'язкового техогляду



Повернутися обов'язковий технічний огляд повинен не пізніше вересня 2022 року. Тобто в українських водіїв залишилося менше року «вільного» життя.



Наразі розробкою проєкту закону про техогляд активно займається Міністерство інфраструктури. Не все йде гладко. Але час міністерство ще має. Та й коли законопроєкт буде готовий до подання до Верховної Ради, прийняти його можуть дуже швидко. Тому сумніватися у тому, що в Україні вже протягом року буде запроваджено обов'язковий техогляд, немає причин.



Обов'язковий технічний огляд повинні будуть проходити власники легкових та вантажних автомобілів, а також власники причепів.



Швидше за все, технічний огляд проходитиме через чотири роки після першої реєстрації нового автомобіля, а потім кожні два роки.



Нові зміни до правил дорожнього руху



У МВС мають намір зобов'язати водіїв міняти шини на зимові та літні, а також постійно, будь-якої доби та пори року, їздити з увімкненими фарами.



У МВС упевнені, що подібні нововведення призведуть до позитивного впливу на рівень безпеки дорожнього руху, зниження кількості аварій та підвищення відповідальності водіїв.