Які хвороби найчастіше вбивають українців

21:17 22 грудня Київ, Україна

Згідно з новими даними Держстату, оприлюдненими на офіційному сайті сьогодні, 22 грудня, вперше смертність від коронавірусу перевищила показники летальних випадків від грипу та пневмонії.

Так, загальна кількість померлих в січні-жовтні 2020 року в Україні склала 485 734 особи. За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 8350 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 396 осіб. Тоді як грип і пневмонія стали причиною смерті 6818 осіб. Крім того, найчастіше причинами смерті українців в цьому році були такі хвороби: - деякі інфекційні та паразитарні хвороби (серед яких туберкульоз та ВІЛ) - 5783;



- злоякісні новоутворення (рак) - 64556;

- ендокринні хвороби, розлади харчування (зокрема, діабет) - 1908;

- хвороби нервової системи - 3580;

- хвороби системи кровообігу (серед них - ішемічна хвороба серця) - 325 156;

- хвороби органів дихання (серед яких грип і пневмонія) - 11158;

- хвороби органів травлення - 19 557;

- хвороби сечостатевої системи - 2203.

Також більше ніж 23 тис. українців померли внаслідок зовнішніх причин: ДТП (3185), утоплень (1335), пожеж (839), отруєнь (1251, окремо через алкоголь - 1675) і навмисних самоушкоджень (5198).