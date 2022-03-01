Які аптеки працюють в Україні: список

Контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб:
▪️ від медичних закладів - у лікарських засобах, виробах медичного призначення, у кисні, бронежилетах для екстреної допомоги або інших потреб для термінового реагування;
▪️від громадян – із проблемних питань із забезпеченням інсулінами або іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.
Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного рішення.
Нижче наведено широкий список аптек міста Київ та городах України. Список постійно оновлюється.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1NZUUEhlp8wFOiatDmIlB7fCwJ6pUCtNtA1sEZJdYBgA/htmlview
▪️ від медичних закладів - у лікарських засобах, виробах медичного призначення, у кисні, бронежилетах для екстреної допомоги або інших потреб для термінового реагування;
▪️від громадян – із проблемних питань із забезпеченням інсулінами або іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.
Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного рішення.
Нижче наведено широкий список аптек міста Київ та городах України. Список постійно оновлюється.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1NZUUEhlp8wFOiatDmIlB7fCwJ6pUCtNtA1sEZJdYBgA/htmlview
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