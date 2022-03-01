Які аптеки працюють в Україні: список

▪️ від медичних закладів - у лікарських засобах, виробах медичного призначення, у кисні, бронежилетах для екстреної допомоги або інших потреб для термінового реагування;▪️від громадян – із проблемних питань із забезпеченням інсулінами або іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного рішення.Нижче наведено широкий список аптек міста Київ та городах України. Список постійно оновлюється.