Як живе український Чорнобиль в умовах російської окупації

12:14 16 березня Київ, Україна

Російські окупанти відкрито та безсовісно грабують українське місто Чорнобиль.



Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.



"Вісті з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, розташованих у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що залишився на території підприємств, також знищено. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті залишилося близько 300 осіб", - розповів він.