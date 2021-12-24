Як виглядають новорічні ялинки різних міст України

24 грудня запрацював сайт, на якому можна оглянути різдвяні ялинки різних міст України з висоти пташиного польоту. Пілоти дронів зняли новорічних красунь Києва, Львова, Одеси, Харкова, Черкас та ще понад 20 міст України, щоб створити об'ємне зображення кожного святкового дерева.
На сайті проєкту ЛУН Місто кожну ялинку можна покрутити та розглянути з різних боків, побачити святкову ілюмінацію та прикрашену територію навколо. Це стало можливим завдяки запатентованій технології Аерообліт-360 від ЛУН.
«Другий рік ми запускаємо проєкт аерообльотів різдвяних ялинок за запатентованою технологією ЛУН. У 2020 році ми реалізували його вперше, за неймовірно короткий термін – 10 днів. І отримали просто колосальний фідбек від людей, котрі голосували за ялинки у своїх містах. Охоплення понад 1 мільйон! Тому цього року ми знову запустили дрони, щоб облетіти десятки українських міст. І нарешті ми презентуємо готовий продукт», – розповів Денис Циганок, автор ідеї, співзасновник ЛУН.
Всі користувачі можуть проголосувати за ялинку, що сподобалася.
На сайті проєкту ЛУН Місто кожну ялинку можна покрутити та розглянути з різних боків, побачити святкову ілюмінацію та прикрашену територію навколо. Це стало можливим завдяки запатентованій технології Аерообліт-360 від ЛУН.
«Другий рік ми запускаємо проєкт аерообльотів різдвяних ялинок за запатентованою технологією ЛУН. У 2020 році ми реалізували його вперше, за неймовірно короткий термін – 10 днів. І отримали просто колосальний фідбек від людей, котрі голосували за ялинки у своїх містах. Охоплення понад 1 мільйон! Тому цього року ми знову запустили дрони, щоб облетіти десятки українських міст. І нарешті ми презентуємо готовий продукт», – розповів Денис Циганок, автор ідеї, співзасновник ЛУН.
Всі користувачі можуть проголосувати за ялинку, що сподобалася.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі