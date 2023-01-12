Який вигляд мають Соледар та Бахмут зараз із супутника

07:54 12 січня Київ, Україна

Аерокосмічна компанія Maxar увечері 11 січня опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які знаходяться під постійним ударом окупантів.

Судячи зі знімків, у Соледарі повністю знищено житлові будинки та школи.

У Бахмуті вздовж доріг та на полях – тисячі воронок від снарядів.

Для порівняння, Maxar опублікувала також знімки цих місцевостей, зроблені в серпні 2022 року.