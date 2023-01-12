Який вигляд мають Соледар та Бахмут зараз із супутника

Аерокосмічна компанія Maxar увечері 11 січня опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які знаходяться під постійним ударом окупантів.
Судячи зі знімків, у Соледарі повністю знищено житлові будинки та школи.
У Бахмуті вздовж доріг та на полях – тисячі воронок від снарядів.
Для порівняння, Maxar опублікувала також знімки цих місцевостей, зроблені в серпні 2022 року.
Судячи зі знімків, у Соледарі повністю знищено житлові будинки та школи.
У Бахмуті вздовж доріг та на полях – тисячі воронок від снарядів.
Для порівняння, Maxar опублікувала також знімки цих місцевостей, зроблені в серпні 2022 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі