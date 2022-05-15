Як виглядає солістка групи KAZKA, яка схудла на 25 кг

Останнім часом на естраді з'явилося багато сучасних виконавиць з пишними формами тіла. Одна з них - солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася в ефірі програми Маші Єфросиніної історією про те, як схудла на 25 кілограмів.
Коли виконавиці було 23 роки, вона переїхала з Харкова до Одеси, де провела два роки. У рідному Харкові Олександра вчилася на юриста, але не хотіла пов'язувати своє життя з цією професією.
Через деякий час до Зарицької в Одесу приїхав батько і був шокований тим, як виглядає його дочка.
Нагадаємо, нещодавно Олександра стала учасницею шоу Танці з зірками.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі