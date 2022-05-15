Як виглядає солістка групи KAZKA, яка схудла на 25 кг

14:25 11 серпня Київ, Україна

Останнім часом на естраді з'явилося багато сучасних виконавиць з пишними формами тіла. Одна з них - солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася в ефірі програми Маші Єфросиніної історією про те, як схудла на 25 кілограмів.

Коли виконавиці було 23 роки, вона переїхала з Харкова до Одеси, де провела два роки. У рідному Харкові Олександра вчилася на юриста, але не хотіла пов'язувати своє життя з цією професією.

Через деякий час до Зарицької в Одесу приїхав батько і був шокований тим, як виглядає його дочка.

"Тато був у шоці. Вони приїжджали на квартиру, в якій я жила, і тато завжди такий: "Боже, Саша, ти тут живеш? Боже, бідна моя. На тобі чайник, на тобі якусь мультиварку". Ми майже там не їли. До речі, я там дуже схудла. Кілограмів на 25, напевно. Тому що дуже багато гуляли, ми з ранку до ночі тусувалися всюди", - розповіла зірка.

Нагадаємо, нещодавно Олександра стала учасницею шоу Танці з зірками.