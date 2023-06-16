Як війна відбивається на вагітних українках та новонароджених дітях - NYT

09:44 03 червня Київ, Україна

За даними українських медиків, умови постійного стресу та війни негативно впливають на здоров'я будь-якої людини, а особливо уразливими є вагітні жінки. Зокрема, лікарі заявляють про збільшення кількості передчасних пологів у країні. Про це пише New York Times із посиланням на спостереження медиків України.

Вони наголошують, що у майбутньому проблеми зі здоров'ям можуть мати й новонароджені.

Діти, що з'явилися раніше терміну, більш схильні до розвитку респіраторних, неврологічних і травних ускладнень.. Ті, хто народився дуже передчасно, можуть мати серйозні проблеми з фізичним і психічним здоров'ям", - пишеться в матеріалі.

Лікарі розповіли журналістам, що перебіг вагітностей серед українок став важчим, а кількість кесаревого розтину зросла приблизно на 5%.

На окупованих територіях вагітні жінки не мають змоги отримувати необхідну медичну допомогу. Створені Росії труднощі становлять небезпеку життю та здоров'ю породіль та новонароджених, смертність серед яких на тимчасово окупованій території збільшилася більш ніж утричі порівняно з аналогічними показниками до початку російської військової агресії.