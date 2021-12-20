Як в Україні дотримуються нового закону президента про заборону пластикових пакетів

Відсьогодні, з 10 грудня, почав діяти закон про обмеження використання пластикових пакетів. Безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах заборонено.
Видання ASPI news перевірило, як київські супермаркети дотримуються цієї норми.
Про те, що в Україні законодавчо заборонили розповсюдження пластикових пакетів, знають не всі громадяни. В одному зі столичних супермаркетів молодик біля каси вирішив, що це ініціатива адміністрації магазину. «Краще додали б ці копійки у вартість товарів, ніж ганьбитися», – обурився він. Після того, як йому пояснили, що незабаром пластикові пакети взагалі зникнуть із прилавків магазинів, зітхнув: «Якщо вигадають альтернативу, то я не проти. Адже наша держава любить обмежити в чомусь і не запропонувати нічого замість цього».
Водночас в іншому супермаркеті оголошення розмістили на кожному кроці: біля рулонів з пакетами, біля кас та на прилавках. Покупців попередили – вартість маленького пакета становить 0,10 грн, великого – 0,50 грн.
У меншому супермаркеті нові правила поки що порушують. Менеджер каже, що ще не встигли пробити вартість пакетів, хоча про те, що закон уже набув чинності, тут знають. Вранці 10 грудня скористатись пластиковими пакетами тут можна було безкоштовно. Якби контролюючі органи зафіксували порушення, закладу довелося б сплатити штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн. А за повторне порушення – від 17 тисяч гривень. до 34 тис. грн.
Видання ASPI news перевірило, як київські супермаркети дотримуються цієї норми.
Про те, що в Україні законодавчо заборонили розповсюдження пластикових пакетів, знають не всі громадяни. В одному зі столичних супермаркетів молодик біля каси вирішив, що це ініціатива адміністрації магазину. «Краще додали б ці копійки у вартість товарів, ніж ганьбитися», – обурився він. Після того, як йому пояснили, що незабаром пластикові пакети взагалі зникнуть із прилавків магазинів, зітхнув: «Якщо вигадають альтернативу, то я не проти. Адже наша держава любить обмежити в чомусь і не запропонувати нічого замість цього».
Водночас в іншому супермаркеті оголошення розмістили на кожному кроці: біля рулонів з пакетами, біля кас та на прилавках. Покупців попередили – вартість маленького пакета становить 0,10 грн, великого – 0,50 грн.
У меншому супермаркеті нові правила поки що порушують. Менеджер каже, що ще не встигли пробити вартість пакетів, хоча про те, що закон уже набув чинності, тут знають. Вранці 10 грудня скористатись пластиковими пакетами тут можна було безкоштовно. Якби контролюючі органи зафіксували порушення, закладу довелося б сплатити штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн. А за повторне порушення – від 17 тисяч гривень. до 34 тис. грн.
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