Як українці, які жили за кордоном, оцінюють життя в Україні – соцопитування

19:52 27 травня Київ, Україна

Вже третій місяць понад 6 мільйонів українців рятуються від війни в інших країнах. Вони мали змогу оцінити життя за кордоном, переважно у Європі та Україні.

Платформа Gradus Research опитала українців, які жили за кордоном, як вони оцінюють своє життя вдома. Найбільш опитаним подобається український графік роботи магазинів, співвідношення ціна-якість у сфері краси та діджиталізація комерційних, державних та фінансових послуг.



Також українці краще оцінили вдома менталітет та спосіб життя, людей та взаємини, розмір комунальних тарифів та можливості свого розвитку.

За кордоном українцям більше, ніж в Україні, подобається облаштування міст, дотримання закону та порядку, розмір заробітної плати, сортування сміття та створення умов для людей з інвалідністю.