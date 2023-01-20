Як українці ставляться до відключень світла – результати опитування

07:53 20 січня Київ, Україна

Більшість українців вважають відключення світла через терористичні атаки росії справедливим, свідчить опитування Центру Разумкова.



Обґрунтованість відключень світла (коли одним споживачам відключають частіше, іншим – рідше) оцінювали за шкалою від 0 до 10, де «0» означає «повна відсутність справедливості», а «10» – «цілком справедливо». Згідно з опитуванням, середня оцінка склала 6,1 бала. Від 0 до 3 балів оцінили 17% опитаних, а від 7 до 10 – 44% респондентів.



Останні три місяці відключення електроенергії відбувалися в основному понад один раз на день, зазначили в опитуванні. 14% сказали, що у них вимикають світло один раз на день, 7% – один раз на тиждень, 2% – рідше ніж раз на тиждень, у 0,5% – раз на місяць, в 1% - ніколи або майже ніколи.

Що стосується тривалості відключень, то третина респондентів (33,5%) електропостачання не мала від 5 до 9 годин, у 26% – від 2 до 4 годин, у 17% – від 10 до 14 годин, у 7% – від 15 до 19 годин.

П'ята частина опитаних (19%) сказали, що відключення світла сильно впливають на їхнє повсякденне життя, чверть зазначили, що «досить сильно впливають», а ще третина (35%) відповіли, що впливають помірно. Про найбільший вплив говорять мешканці великих міст (100 тисяч і більше мешканців).

Дії енергетиків з ліквідації наслідків ударів росії респонденти оцінюють 6,6 бала за десятибальною шкалою (0 – вкрай незадоволені, а 10 – дуже задоволені). Загалом задоволено більше половини (77%), а 14% не задоволено.

Крім того, більшість (56%) сказали, що хотіли б скористатися можливістю обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Водночас третина (32%) відповіли, що в них і зараз немає ламп розжарювання.

Опитування проводилося методом face-to-face з 21 грудня по 3 січня серед понад двох тисяч повнолітніх респондентів на території України, за винятком тих, де ведуться бойові дії.