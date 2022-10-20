Як українцям за кордоном оформити дистанційно інвалідність - МОЗ

10:24 20 жовтня Київ, Україна

У разі потреби українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити інвалідність дистанційно.



Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.



Щоб оформити інвалідність, потрібно мати в руках медичні документи та обстеження. Їх потрібно відправити українською мовою сімейному лікарю в Україну, щоб оформити направлення МСЕК (форма 088/о).



Лікарсько-консультативна комісія розгляне пакет документів та за наявності ознак інвалідності направить їх на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи та встановлення інвалідності.



Якщо для встановлення інвалідності людина не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно.



Експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян.



Для тих, хто перебуває за кордоном та кому необхідно відновити довідку про інвалідність та повторно пройти МСЕК, Кабмін продовжив термін дії інвалідності на період військового стану на території України та на 6 місяців після припинення чи скасування.