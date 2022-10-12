Як українцям краще підготуватися до майбутньої зими
18:50 12 жовтня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проконсультував українців якнайкраще підготуватися до майбутньої зими.
"Ми всі повинні бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це військова дійсність. Там, де це необхідно, щоб уникнути навантаження енергетичних мереж, вимикають світло за графіком", - сказав він на засіданні уряду в середу, 12 жовтня.
Він попередив, що опалювальний сезон буде важким.
"Не прикрашатимемо дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватись до зими. Бажано, щоб кожна сім'я мала запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованого ракетного обстрілу зникне світло чи тепло"
, - радить прем'єр.
Глава уряду запевнив, що Україна нагромадила достатню кількість енергоресурсів, підготувала мережі, закупила додаткове обладнання, забезпечує ремонт пошкодженої інфраструктури.
"Зараз готовність до опалювального сезону по країні понад 90%. Підготовлено також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації у разі неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", - розповів Шмигаль.
Прем'єр закликав економити газ та вугілля після включення опалення.
"Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цієї зими", - констатував він.
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