Як українцям краще підготуватися до майбутньої зими

18:50 12 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проконсультував українців якнайкраще підготуватися до майбутньої зими.

"Ми всі повинні бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це військова дійсність. Там, де це необхідно, щоб уникнути навантаження енергетичних мереж, вимикають світло за графіком", - сказав він на засіданні уряду в середу, 12 жовтня.

Він попередив, що опалювальний сезон буде важким.

"Не прикрашатимемо дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватись до зими. Бажано, щоб кожна сім'я мала запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованого ракетного обстрілу зникне світло чи тепло" , - радить прем'єр.

Глава уряду запевнив, що Україна нагромадила достатню кількість енергоресурсів, підготувала мережі, закупила додаткове обладнання, забезпечує ремонт пошкодженої інфраструктури.

"Зараз готовність до опалювального сезону по країні понад 90%. Підготовлено також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації у разі неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", - розповів Шмигаль.

Прем'єр закликав економити газ та вугілля після включення опалення.