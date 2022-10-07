Як врятуватися від атаки дронів-камікадзе

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував довідку про те, як урятуватися від атаки безпілотників Shahed-136 іранського виробництва, які використовуються російською армією.
Як поводитися у разі атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поряд – оцініть становище навколо та тримайтеся осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правил двох стін, які повинні відокремлювати вас від небезпеки. Можна сховатися у підвалах або цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах та переходах.
- Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі чи канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходи.
- Лягайте на землю і закрийте голову руками. Прийміть позу ембріона, розгорніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкрийте рот.
- Якщо знайшли приміщення, вибирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити будинок у разі попадання снаряда. Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його відновлення.
- Не залишайтеся в транспорті під час обстрілу. Вийдіть та відбігайте подалі від дороги. І там знайдіть можливе укриття.
- Вкриватися у під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій також небезпечно. Намагайтеся не ховатися за автомобілями чи кіосками: вони часто стають мішенями.
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