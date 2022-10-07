Як врятуватися від атаки дронів-камікадзе

14:16 07 жовтня Київ, Україна

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував довідку про те, як урятуватися від атаки безпілотників Shahed-136 іранського виробництва, які використовуються російською армією.

«Ці дрони гучні. Коли наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили», – зазначили у центрі.

Як поводитися у разі атаки дрона-камікадзе