Як повідомити ЗСУ про місце розташування ворога – рекомендації від Міністерства цифрової трансформації України

Якщо ви помітили окупантів з вашого вікна, укриття або десь на горизонті, не публікуйте ці кадри в інтернеті. Повідомте відразу ЗСУ через чатбот в Telegram👉
https://t.me/evorog_bot
Головні поради, як правильно зробити такі кадри:
1️⃣ Якщо ви робите фото або відео, спробуйте подбати про те, щоб фокус камери був на ворогові, а не на інших об'єктах.
2️⃣ Знімайте відео до 1 хвилини або робіть 3–4 фото. Адже довгі відео займає багато часу на аналіз. Якщо ви вже зняли довге відео, обріжте його у відеоредакторі, залишивши лише найбільш інформативний фрагмент.
3️⃣ Надсилайте лише матеріали, зняті самостійно, не використовуйте чужі фото, навіть якщо ви взяли їх із чатів, яким довіряєте.
Перш ніж отримати телефон і почати знімати, переконайтеся, що вам нічого не загрожує. Безпека – понад усе.
І пам'ятайте, кожен ваш кадр у чатботі єВорог - мінус один окупант або ворожа техніка.
https://t.me/evorog_bot
Головні поради, як правильно зробити такі кадри:
1️⃣ Якщо ви робите фото або відео, спробуйте подбати про те, щоб фокус камери був на ворогові, а не на інших об'єктах.
2️⃣ Знімайте відео до 1 хвилини або робіть 3–4 фото. Адже довгі відео займає багато часу на аналіз. Якщо ви вже зняли довге відео, обріжте його у відеоредакторі, залишивши лише найбільш інформативний фрагмент.
3️⃣ Надсилайте лише матеріали, зняті самостійно, не використовуйте чужі фото, навіть якщо ви взяли їх із чатів, яким довіряєте.
Перш ніж отримати телефон і почати знімати, переконайтеся, що вам нічого не загрожує. Безпека – понад усе.
І пам'ятайте, кожен ваш кадр у чатботі єВорог - мінус один окупант або ворожа техніка.
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