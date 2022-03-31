Як повідомити ЗСУ про місце розташування ворога – рекомендації від Міністерства цифрової трансформації України

07:04 31 березня Київ, Україна

Якщо ви помітили окупантів з вашого вікна, укриття або десь на горизонті, не публікуйте ці кадри в інтернеті. Повідомте відразу ЗСУ через чатбот в Telegram👉

https://t.me/evorog_bot



Головні поради, як правильно зробити такі кадри:



1️⃣ Якщо ви робите фото або відео, спробуйте подбати про те, щоб фокус камери був на ворогові, а не на інших об'єктах.



2️⃣ Знімайте відео до 1 хвилини або робіть 3–4 фото. Адже довгі відео займає багато часу на аналіз. Якщо ви вже зняли довге відео, обріжте його у відеоредакторі, залишивши лише найбільш інформативний фрагмент.



3️⃣ Надсилайте лише матеріали, зняті самостійно, не використовуйте чужі фото, навіть якщо ви взяли їх із чатів, яким довіряєте.



Перш ніж отримати телефон і почати знімати, переконайтеся, що вам нічого не загрожує. Безпека – понад усе.



І пам'ятайте, кожен ваш кадр у чатботі єВорог - мінус один окупант або ворожа техніка.