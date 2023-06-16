Як заощадити гроші на оплаті за світло, використовуючи нічний тариф

Мабуть, немає жодної української родини, в яку не обговорювали б подорожчання електроенергії. Але не варто забувати, що завжди є реальна можливість заощадити за допомогою так званого нічного тарифу, який нижчий від звичайного.

Як виріс тариф на світ

Цього тижня Кабінет Міністрів підняв ціни на електроенергію для населення. Вартість кіловат-години визначена на рівні 2,64 гривні.

До цього діяла така схема:

1,44 гривень за кВт-год за споживання менше 250 кВт-год на місяць

1,68 гривень за кВт-год при споживанні понад 250 кВт-год на місяць

З 1 червня більше діє диференціація цін залежно від обсягу.

Нічний тариф залишається

Міністр енергетики Герман Галущенко, оголошуючи про подорожчання електроенергії, запевнив, що нічний тариф лишається. Він діє в період з 23:00 до 07:00 та оплачується за ставкою вдвічі нижчою. Тобто:

з 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-год

з 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-год

Це дає змогу заощадити на оплаті. Наприклад, якщо сім'я споживає 400 кВт-год електроенергії на місяць, то з 1 червня буде трохи більше 1050 гривень.

Якщо половина цього обсягу переноситься на ніч, то за наявності двозонного лічильника потрібно буде заплатити близько 790 гривень.. А це економія близько 260 гривень на місяць.

Досягти такої економії можна, якщо включати енерговитратні прилади у нічний час. Але особливо нічний тариф вигідний тим, хто має електричне опалення. Обсяги споживання тут залежать від опалювальної площі, але в середньому в Україні такі сім'ї використовують до 1000 кВт-год на місяць.

Як усунути споживання на ніч, не обмежуючи себе в комфорті?

На нічний час можна перенести роботу обігрівача, бойлера, пральної та посудомийної машини, хлібопічки, мультиварки тощо.

Як правило, на сучасній техніці є функція відкладеного старту. З її допомогою прилади можна налаштувати автоматичний запуск після 23:00.

Крім того, існують так звані "розумні розетки". Вони дозволяють автоматично вмикати та вимикати прилади у потрібний час. Все що для цього треба – підключити до них розетку та налаштувати відповідний годинник роботи.

Що потрібно для нічного тарифу

Облік такого тарифу можливий лише за наявності двозонного лічильника. Його можна придбати самостійно або у свого оператора мереж під час замовлення послуг із заміни лічильника.

У середньому його вартість знаходиться у діапазоні 1500-3000 гривень. Звідси випливає, що окупність займає близько року. Якщо ви споживаєте до 100 кВт-год на місяць, то термін окупності становитиме 2 роки.

Крім того, необхідно укласти двотарифний договір із постачальником електроенергії.

Для цього потрібно:

подати заяву до обленерго або його структурного підрозділу на встановлення двозонного лічильника (при собі мати паспорт, ІПН та договір з постачальником)

отримати новий договір та рахунок

оплатити встановлення лічильника

віднести лічильник для параметризації (програмування). За кілька днів видадуть відповідний акт

протягом 14 днів представник постачальника замінить лічильник

Тризонний лічильник ще краще?

Тризонний тариф передбачає такі ставки:

з 23:00 до 07:00 застосовується коефіцієнт 0,4

ранковий та вечірній піки – з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – коефіцієнт 1,5

напівпіки - з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 - коефіцієнт 1

Тобто за 5 пікових годинників доведеться заплатити вже за ставкою не 2,64 гривень за кВт-год, а 3,96 гривень.

Таким чином, для побутових споживачів ця система не дуже вигідна, оскільки зазвичай у такий час люди знаходяться вдома, готують їжу до або після роботи, а також дивляться телевізор, стирають або прибирають пилососом.

Зазначимо, тарифи на світ для населення були підвищені у зв'язку з підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогими ремонтами після російських атак.