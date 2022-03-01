Як росіяни ставляться до війни з Україною: соціологічні дослідження

Затверджена російським президентом військова спецоперація в Україні щодо надання допомоги т.зв. ДНР та ЛНР вийшла з-під контролю, пише політолог Микола Лимаренко. Військові роблять спроби захоплення українських міст.
Центр Карнегі провів дослідження у російському інформаційному просторі і дійшов висновку у тому, що влада країни тривалий час “продавала війну” з допомогою пропаганди.
Повідомляється, що людям створювали героїчні образи учасників воєн, акцентували увагу на агресивній політиці США та загрозі НАТО.
"Важливо і те, що пропагандисти "убезпечили" війну, транслюючи інформацію про те, що в лавах російської армії немає втрат або вони незначні", - повідомляють соціологи центру.
“Незважаючи на глобальну мілітаризацію населення та пропаганду про “війну без втрат”, росіяни не хочуть “великої”, “справжньої” війни. Оскільки на війні будь-яка сторона завжди применшує втрати і перебільшує перемоги, інформація від Міністерства оборони Російської Федерації, що "Росія не зазнає втрат", може виявитися недостовірною, - робить висновок Микола Лимаренко.
Він повідомляє про те, що віртуалізація війни по телевізору також сприяла спотвореному сприйняттю росіян про реальність того, що відбувається. На підтвердження своєї точки зору політолог наводить висновки дослідників центру Карнегі.
“Міфологія війни складається з трьох ключових елементів: військові операції, що проводяться Росією, є а) справедливими, б) оборонними, в) переможними та тріумфальними, г) превентивними. Всі військові кампанії, які веде сьогоднішня влада, - це, у зображенні масової пропаганди, прямі спадкоємці Великої Вітчизняної, що знижує можливості критичного осмислення того, що відбувається, і перетворює будь-яку критику війни у своєму роді на аморальний акт. Зрештою, війна стала частиною торгівлі загрозами, що дозволяє мобілізувати громадян на підтримку влади”, - повідомляють дослідники Московського центру Карнегі.
Таким чином, будь-яка війна (квазівійна) перетворюється для народу на рутину. Завдяки мілітаризації росіян зберігається і високий рівень підтримки до влади Володимира Путіна”, - робить висновок Лимаренко.
Як докази він наводить результати досліджень «Левада-Центру», згідно з якими “63% населення підтримують дії президента і виправдовують погіршення життя в країні через негативний вплив Заходу, серед росіян віком від 55 років - 61% вважає, що ініціатором агресії в Україні стало НАТО, тоді як серед молодих людей віком від 18 до 24 років підтримують цю інформацію лише 24%, серед наймолодшого покоління, 20% росіян вважають, що агресію спровокувала Україна”.
Центр Карнегі провів дослідження у російському інформаційному просторі і дійшов висновку у тому, що влада країни тривалий час “продавала війну” з допомогою пропаганди.
Повідомляється, що людям створювали героїчні образи учасників воєн, акцентували увагу на агресивній політиці США та загрозі НАТО.
"Важливо і те, що пропагандисти "убезпечили" війну, транслюючи інформацію про те, що в лавах російської армії немає втрат або вони незначні", - повідомляють соціологи центру.
“Незважаючи на глобальну мілітаризацію населення та пропаганду про “війну без втрат”, росіяни не хочуть “великої”, “справжньої” війни. Оскільки на війні будь-яка сторона завжди применшує втрати і перебільшує перемоги, інформація від Міністерства оборони Російської Федерації, що "Росія не зазнає втрат", може виявитися недостовірною, - робить висновок Микола Лимаренко.
Він повідомляє про те, що віртуалізація війни по телевізору також сприяла спотвореному сприйняттю росіян про реальність того, що відбувається. На підтвердження своєї точки зору політолог наводить висновки дослідників центру Карнегі.
“Міфологія війни складається з трьох ключових елементів: військові операції, що проводяться Росією, є а) справедливими, б) оборонними, в) переможними та тріумфальними, г) превентивними. Всі військові кампанії, які веде сьогоднішня влада, - це, у зображенні масової пропаганди, прямі спадкоємці Великої Вітчизняної, що знижує можливості критичного осмислення того, що відбувається, і перетворює будь-яку критику війни у своєму роді на аморальний акт. Зрештою, війна стала частиною торгівлі загрозами, що дозволяє мобілізувати громадян на підтримку влади”, - повідомляють дослідники Московського центру Карнегі.
Таким чином, будь-яка війна (квазівійна) перетворюється для народу на рутину. Завдяки мілітаризації росіян зберігається і високий рівень підтримки до влади Володимира Путіна”, - робить висновок Лимаренко.
Як докази він наводить результати досліджень «Левада-Центру», згідно з якими “63% населення підтримують дії президента і виправдовують погіршення життя в країні через негативний вплив Заходу, серед росіян віком від 55 років - 61% вважає, що ініціатором агресії в Україні стало НАТО, тоді як серед молодих людей віком від 18 до 24 років підтримують цю інформацію лише 24%, серед наймолодшого покоління, 20% росіян вважають, що агресію спровокувала Україна”.
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