Як росія повернула практику концтаборів у 21 столітті

19:13 11 квітня Київ, Україна

Нас жахали розповіді про в'язнів концтаборів, які ми вивчали з історії, читали у книгах та бачили у фільмах. Світ говорив "Ніколи знову". Світ не вірив, що таке може статися знову у ХХІ столітті. Проте зараз, у 2022 році, історія повторюється.

11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Ми вже не говоримо "Ніколи знову", бо знаємо про існування концтабору "Ізоляція" в окупованому росією Донецьку. Знаємо, що у російській Пензі існують концтабори, де утримуються близько 100 тисяч депортованих українців.

Сьогодні ця дата набула іншого значення. Чи зможе світ знову подолати фашизм, який має російське обличчя?