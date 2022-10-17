Як розпізнати та врятуватися від дронів-камікадзе

14:49 17 жовтня Київ, Україна

Дрони-камікадзе іранського виробництва, що використовуються російською армією для атак на українські міста, несуть приблизно 40 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю в середньому 180 км/год. Вони спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків. Оскільки такі БПЛА літають на малій висоті, до 5 км, то його складно виявити силами ППО.

Розпізнати наближення дрону Shahed-136 можна за характерним звуком під час польоту – коли вони наближаються, їхній мотор видає гучний звук, схожий на роботу бензопили або роботу двигуна мопеда.

Характерною візуальною особливістю таких безпілотників у повітрі є його трикутна форма. Shahed-136 не може самостійно знаходити цілі, тому здебільшого російські військові запускають дрони у бік великих немобільних цілей.

Що робити, коли росія запускає іранські дрони

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як уберегтися від дронів-камікадзе:
  • чуєте звук двигуна поряд - негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там, доки мине небезпека;
  • обирайте місця якнайдалі від військових та стратегічних об'єктів, адміністративних установ;
  • коли немає можливості сховатися, дотримуйтесь правил "двох стін", які повинні відокремлювати вас від небезпеки;
  • не залишайтеся в транспорті, вийдіть і відійдіть подалі від дороги, і там знайдіть можливе укриття;
  • не ховайтеся у під'їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.
У МВС закликали українців самостійно не збивати безпілотники.
"Хочу звернутися до городян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, — ред.) серед багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Спікер Повітряних сил Юрій Гнат також закликав українців не збивати іранські дрони-камікадзе самостійно.
"Летіли всі з півдня, 43. 37 знищено. І авіація, і зенітно-ракетні комплекси та інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% - це знищені "Шахеди". Непоганий результат. Дайте військовим зробити свою роботу, не треба з вікна шмалити", - заявив Ігнат.