Як розпізнати та врятуватися від дронів-камікадзе

14:49 17 жовтня Київ, Україна

Дрони-камікадзе іранського виробництва, що використовуються російською армією для атак на українські міста, несуть приблизно 40 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю в середньому 180 км/год. Вони спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків. Оскільки такі БПЛА літають на малій висоті, до 5 км, то його складно виявити силами ППО.



Розпізнати наближення дрону Shahed-136 можна за характерним звуком під час польоту – коли вони наближаються, їхній мотор видає гучний звук, схожий на роботу бензопили або роботу двигуна мопеда.



Характерною візуальною особливістю таких безпілотників у повітрі є його трикутна форма. Shahed-136 не може самостійно знаходити цілі, тому здебільшого російські військові запускають дрони у бік великих немобільних цілей.



Що робити, коли росія запускає іранські дрони



У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як уберегтися від дронів-камікадзе:

чуєте звук двигуна поряд - негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там, доки мине небезпека;

обирайте місця якнайдалі від військових та стратегічних об'єктів, адміністративних установ;

коли немає можливості сховатися, дотримуйтесь правил "двох стін", які повинні відокремлювати вас від небезпеки;

не залишайтеся в транспорті, вийдіть і відійдіть подалі від дороги, і там знайдіть можливе укриття;

не ховайтеся у під'їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

У МВС закликали українців самостійно не збивати безпілотники.

"Хочу звернутися до городян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, — ред.) серед багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Спікер Повітряних сил Юрій Гнат також закликав українців не збивати іранські дрони-камікадзе самостійно.