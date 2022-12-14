Як розпізнати дрони-камікадзе та що робити у разі їхньої атаки - МВС

09:31 14 грудня Київ, Україна

Правоохоронці опублікували поради, як розпізнати дрони-камікадзе "Shahed-136" та "Герань-2" та як мають діяти мирні жителі у разі їхньої атаки.



Про це повідомили у пресслужбі МВС.



Повідомляється, що двигун БПЛА гучний і схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітний радарами.



У разі загрози атаки дронів треба слідувати наступним рекомендаціям:

Намагайтеся потрапити у спеціальні укриття;

Використовуйте підвали, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги;

Тримайтеся подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій;

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін". Не ховайтесь у під'їздах, під арками, на сходах, не залишайтеся в автотранспорті.

Про переміщення БПЛА або про місце їхнього падіння повідомляйте за номером 102. Не наближайтесь до дрону, не чіпайте уламки.