Як працює столичне метро

Київський метрополітен працює у режимі перевезень. Про це повідомила прес-служба "Київського метрополітену" підземки у понеділок вранці.
Рух червоної лінії організований від ст. "Шулявська" до ст.. "Університет".
Синьою лінією поїзда курсують: ст. «Героїв Дніпра» – ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Площа Незалежності», «Площа Льва Толстого».
Зелена лінія працює від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі. Без зупинки: Палац спорту, Кловська, Золоті ворота.
Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись за необхідності» – зазначили у прес-службі.
Наземний транспорт та метро для перевезення пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття, йдеться в повідомленні.
Рух червоної лінії організований від ст. "Шулявська" до ст.. "Університет".
Синьою лінією поїзда курсують: ст. «Героїв Дніпра» – ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Площа Незалежності», «Площа Льва Толстого».
Зелена лінія працює від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі. Без зупинки: Палац спорту, Кловська, Золоті ворота.
Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись за необхідності» – зазначили у прес-службі.
Наземний транспорт та метро для перевезення пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття, йдеться в повідомленні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі