Як правильно заповнити бюлетень на виборах-2020

Для виборців створили відеогід з поясненнями, як не помилитися при заповненні бюлетеня під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.
Повідомила громадянська мережа ОПОРА.
В організації зазначили, що 25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм країни, з новим виборчим законодавством, за новою виборчою системою і з новою формою виборчих бюлетенів.
Тому, розповіли і показали правильні варіанти заповнення виборчого бюлетеня:
Тому, розповіли і показали правильні варіанти заповнення виборчого бюлетеня:
- як правильно заповнювати бюлетень,
- як проголосувати за партію,
- як писати цифри для голосування за кандидата,
- навіщо взагалі крім партії голосувати за кандидата.
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