Як правильно заповнити бюлетень на виборах-2020

16:20 08 жовтень Київ, Україна

Для виборців створили відеогід з поясненнями, як не помилитися при заповненні бюлетеня під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Повідомила громадянська мережа ОПОРА.

В організації зазначили, що 25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм країни, з новим виборчим законодавством, за новою виборчою системою і з новою формою виборчих бюлетенів.



Тому, розповіли і показали правильні варіанти заповнення виборчого бюлетеня: