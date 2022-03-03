Як правильно заповнити бюлетень на виборах-2020

16:20 08 жовтень Київ, Україна

Для виборців створили відеогід з поясненнями, як не помилитися при заповненні бюлетеня під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.
 
Повідомила громадянська мережа ОПОРА.
 
В організації зазначили, що 25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм країни, з новим виборчим законодавством, за новою виборчою системою і з новою формою виборчих бюлетенів.

Тому, розповіли і показали правильні варіанти заповнення виборчого бюлетеня:
  • як правильно заповнювати бюлетень,
  • як проголосувати за партію,
  • як писати цифри для голосування за кандидата,
  • навіщо взагалі крім партії голосувати за кандидата.