Як правильно поводитися на водоймах, щоб відпочинок не перетворився на трагедію

20:09 14 травень Київ, Україна

Відпочиваючи на воді, завжди треба пам'ятати про безпеку, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) нагадала правила безпечної поведінки на воді.

Першою умовою безпечного відпочинку є вміння плавати. Навчитися плавати потрібно кожному громадянину нашої країни, повідомляють рятувальники.



Правила безпечного купання:

Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.

У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.

Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочивати в тіні.

Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.

Не можна плавати на надувних матрацах або камерах - навіть слабкий вітер може забрати їх далеко від берега. Матраци призначені для того, щоб лежати на них на березі.

Купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей, заборонено;

Залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени заборонено;

Стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього не можна;

Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів заборонено;

Заборонено використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інше знаряддя, не передбачене для плавання;

Вживати спиртні напої під час купання заборонено.

Також рятувальники радять купатися після 1,5 - 2 години після їжі, проте медики з цим не погоджуються. Купатися з повним животом некомфортно, але це не небезпечно. Крім того, якщо подивитися на статистику, їжа не буває супутньою причиною утоплення. Основні ризики - невміння плавати, алкогольне сп'яніння, недотримання правил безпеки.