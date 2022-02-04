Як правильно поводитися на водоймах, щоб відпочинок не перетворився на трагедію

Відпочиваючи на воді, завжди треба пам'ятати про безпеку, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) нагадала правила безпечної поведінки на воді.
Першою умовою безпечного відпочинку є вміння плавати. Навчитися плавати потрібно кожному громадянину нашої країни, повідомляють рятувальники.
Правила безпечного купання:
Правила безпечного купання:
- Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.
- У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.
- Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочивати в тіні.
- Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
- Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.
- Не можна плавати на надувних матрацах або камерах - навіть слабкий вітер може забрати їх далеко від берега. Матраци призначені для того, щоб лежати на них на березі.
- Купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей, заборонено;
- Залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени заборонено;
- Стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього не можна;
- Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів заборонено;
- Заборонено використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інше знаряддя, не передбачене для плавання;
- Вживати спиртні напої під час купання заборонено.
Також рятувальники радять купатися після 1,5 - 2 години після їжі, проте медики з цим не погоджуються. Купатися з повним животом некомфортно, але це не небезпечно. Крім того, якщо подивитися на статистику, їжа не буває супутньою причиною утоплення. Основні ризики - невміння плавати, алкогольне сп'яніння, недотримання правил безпеки.
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