Як вплинули відключення електроенергії на роботу кафе та ресторанів – дослідження

15:28 30 листопада Київ, Україна





Однак впали показники звернення. Найбільше «просіли» заклади у Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях. Після першого блекауту кількість працюючих закладів харчування суттєво не змінилася. Більше кафе та ресторанів зупинили роботу в Житомирській та Одеській областях – 3-5%, йдеться у дослідженні Opendatabot з посиланням на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.Однак впали показники звернення. Найбільше «просіли» заклади у Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.

Після другого масованого обстрілу 23 листопада найбільше постраждали заклади у Черкаській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях. Проте на Житомирщині 4% закладів відновили свою роботу.

«Другий блекаут» скоротив обороти кафе та ресторанів ще на 8%.

Ті, хто встановив генератори, вже адаптувалися, і навіть бачать зростання в касі, розповіли в Poster. Заклади стають не лише місцем, де можна поїсти чи випити каву, а й робочими хабами та «пунктами незламності».