Як допомогти близькій людині пережити полон або блокаду. Поради психолога

12:23 23 березня Київ, Україна

Щоб полегшити повернення до нормального життя людей, які перебували в полоні або облозі, їхнім родичам та знайомим рекомендується дотримуватися таких правил.



🔷 Не можна вдавати, що нічого не сталося, але не слід і докучати розпитуваннями.



🔷 Не слід намагатися швидко перевести увагу постраждалого на щось інше. Людина повинна усвідомлювати, що з нею справді щось сталося, має висловити свою реакцію.



🔷 Якщо людина каже, що вона в повному порядку, це може означати, що невирішена психологічна проблема посилюється і потім обов'язково виявиться знову.



🔷 Не заважайте виговоритися. Не треба зупиняти, навіть якщо людина знову і знову розповідає свою історію по черзі всім членам сім'ї та знайомим кілька разів.



🔷 Під час розповіді заохочуйте вираження почуттів. Якщо оповідач починає плакати – не зупиняйте його, дайте виплакатися. Доречно обійняти людину, дати їй фізично відчути, що поруч з нею — близькі люди.



🔷 Чоловіки у таких випадках часто виражають свою реакцію у вигляді гніву. Не заважайте виплеснути його. Дуже корисно, якщо людина жестикулює, тупотить ногами і т.д.

🔷 Не можна надовго залишати потерпілого друга, дозволяючи йому замикатися у собі.

🔷 Якщо ви бачите, що стан близької людини дуже нестабільний або погіршується, ініціюйте звернення до фахівця. Щоб отримати безкоштовну конфіденційну онлайн-консультацію психолога або психотерапевта, потрібно коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua