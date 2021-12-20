Як користуватися е-паспортом в "Дії": відеоінструкція

З 23 серпня кожна організація буде приймати цифрові паспорти в додатку "Дія", Мінцифри підготувало покрокову відеоінструкцію, як користуватися е-паспортом.
Зокрема, в інструкції в текстовому форматі і за допомогою відеороликів громадяни можуть дізнатися: як перевірити справжність цифрових паспортів за допомогою додатка Дія; як підтвердити свою особистість за допомогою сканувального пристрою; як поділитися копією паспорта в Дії; де можна скористатися цифровим паспортом вже зараз.
У міністерстві відзначили, що за допомогою оновленого додатка Дія 2.0 українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів в необхідних життєвих ситуаціях за кілька кліків - при отриманні відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг і т.п.
Як повідомлялося, 30 березня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна стала першою країною в світі, в якій електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як і фізичні аналоги. Відповідний законопроєкт про цифрові паспорти Верховна Рада прийняла сьогодні. Закон підтримали 302 народних депутати.
Федоров додав, що біометричний закордонний паспорт або ID-карта в Дії з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового або пластикового документів.
За даними законодавців, кількість громадян України, які користуються електронними паспортами через мобільний додаток порталу Дія, становить близько 4 млн осіб.
Федоров додав, що біометричний закордонний паспорт або ID-карта в Дії з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового або пластикового документів.
За даними законодавців, кількість громадян України, які користуються електронними паспортами через мобільний додаток порталу Дія, становить близько 4 млн осіб.
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