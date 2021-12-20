Як користуватися е-паспортом в "Дії": відеоінструкція

06:39 31 березень Київ, Україна

З 23 серпня кожна організація буде приймати цифрові паспорти в додатку "Дія", Мінцифри підготувало покрокову відеоінструкцію, як користуватися е-паспортом.

«Відтепер електронні паспорти на рівні закону мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові або паперові аналоги. Це ще один дуже важливий крок у побудові цифрової держави і входження в режим без паперів. Ми підготували покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом в Дії», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в інструкції в текстовому форматі і за допомогою відеороликів громадяни можуть дізнатися: як перевірити справжність цифрових паспортів за допомогою додатка Дія; як підтвердити свою особистість за допомогою сканувального пристрою; як поділитися копією паспорта в Дії; де можна скористатися цифровим паспортом вже зараз.

У міністерстві відзначили, що за допомогою оновленого додатка Дія 2.0 українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів в необхідних життєвих ситуаціях за кілька кліків - при отриманні відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг і т.п.