Як отримати пенсію та інші виплати у воєнний час

08:01 28 лютий Київ, Україна

Уряд передбачив особливий порядок надання виплат громадянам, які змінили місце проживання у зв'язку із воєнними діями на території України. Про це у понеділок, 28 лютого, повідомила пресслужба Кабміну.



"Міністерство соціальної політики України зазначає, що для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України та отримували соціальні виплати через АТ Укрпошта, уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання", - йдеться у повідомленні.



Так, на новому місці перебування громадянам необхідно звернутися та повідомити про зміну місця проживання особисто або за телефоном до органів Пенсійного фонду України – пенсіонерів або до органів соціального захисту населення – одержувачам грошової допомоги.



Крім того, пенсіонери можуть звернутись через особистий е-кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.



"Таким людям виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься через відділення АТ "Ощадбанк" як грошовий переказ без відкриття рахунку. Для отримання коштів у відділенні людині необхідно пред'явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера)", - додали у відомстві.



Нагадаємо, 26 лютого Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив постанову про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період воєнного стану.



Зокрема, якщо немає можливості отримати гроші за місцем проживання або немає можливості направити кошти на вказаний рахунок, то виплата пенсій та допомоги буде здійснюватись грошовим переказом.



Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом зв'яжуться з отримувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання.