Як отримати гуманітарну допомогу у Києві. Створено онлайн-карти

08:15 05 березень Київ, Україна

У столиці України створено гуманітарний штаб Києва (ГШК) для забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності тих, хто потребує такої допомоги.

Координатором ДШК став заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Для того, щоб у жителів столиці не виникало проблем із пошуками таких місць Київська міська державна адміністрація (КМДА) створила спеціальні карти.

На карті можна знайти точки гуманітарних штабів та адреси. Інформація щоденно оновлюється.

Також карти гуманітарних штабів доступні у додатку Цифрової в розділі – Корисне. Там можна знайти і карти працюючих аптек, травмпунктів та зоомагазинів.

📌 Карта Гуманітарних штабів - https://cutt.ly/0AjSQya

📌 Карта точок продажу хліба - https://cutt.ly/gAjDyuV

📌 Карта зоомагазинів - https://cutt.ly/fAjSSuK

Нагадаємо, що зараз українці живуть в умовах воєнного стану. У Києві щоденно діє комендантська година з 20.00 до 7.00. У цей період мешканців столиці закликають перебувати вдома або у сховищах і без потреби не залишати їх.

З початку повномасштабної війни Україна здобула понад 800 вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону.