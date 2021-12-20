Як отримати аліменти на утримання дитини

18:32 07 серпень Київ, Україна

Кожна українська дитина має право на фінансове утримання, до досягнення нею повноліття. У Мін'юсті пояснили, як можна отримати аліменти.

"Хто може отримати аліменти на утримання дитини? Зазвичай питання про отримання аліментів на дитину піднімає один з батьків (опікун, піклувальник), з яким дитина проживає. Однак, їх може стягувати і сама дитина, якій виповнилося 18 років, у разі, якщо він продовжує навчання і у зв'язку з цим потребує матеріальної допомоги (до досягнення 23 років) ", - йдеться в повідомленні.

Також в Міністерстві підкреслили, що окреме проживання неповнолітньої дитини, від одного з батьків не звільняє останнього від обов'язку підтримувати фінансово своє чадо (найчастіше - шляхом сплати аліментів).

Так, для отримання аліментів, існують такі способи:

Досудове (добровільний). Це може бути як усна домовленість між батьками, так і нотаріально завірений договір про сплату аліментів на дитину. Відмінність між ними полягає в тому, що невиконання усної домовленості не тягне за собою юридичних наслідків, тоді як несплата аліментів за договором є підставою для звернення до органу державної виконавчої служби та стягнення аліментів в примусовому порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;