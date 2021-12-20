Як отримати аліменти на утримання дитини

Кожна українська дитина має право на фінансове утримання, до досягнення нею повноліття. У Мін'юсті пояснили, як можна отримати аліменти.
Також в Міністерстві підкреслили, що окреме проживання неповнолітньої дитини, від одного з батьків не звільняє останнього від обов'язку підтримувати фінансово своє чадо (найчастіше - шляхом сплати аліментів).
Так, для отримання аліментів, існують такі способи:
- Досудове (добровільний). Це може бути як усна домовленість між батьками, так і нотаріально завірений договір про сплату аліментів на дитину. Відмінність між ними полягає в тому, що невиконання усної домовленості не тягне за собою юридичних наслідків, тоді як несплата аліментів за договором є підставою для звернення до органу державної виконавчої служби та стягнення аліментів в примусовому порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;
- Судовий - коли батьки не дійшли згоди щодо розміру аліментів, або один з батьків взагалі ухиляється від утримання своєї дитини і не приймає участі в її вихованні. В такому випадку мати або батько (опікун, піклувальник) має право звернутися до суду.
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