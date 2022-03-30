Як подати заявку про пошкоджене майно Інструкція

08:07 30 березня Київ, Україна

Подати заявку про пошкоджене майно під час війни тепер можна у додатку Дія



❓Хто може подати заявку



Послугою можуть скористатися лише громадяни України, у яких з початку війни 24 лютого було пошкоджено:



▪️Приватні будинки (садибні, дачні та садові)

▪️Квартири

▪️Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку)



Як подати заявку на пошкоджене майно?



✅Оновіть програму

✅У розділі Послуги виберіть Повідомлення про пошкоджене майно.

✅Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про пошкоджений об'єкт).



Після реєстрації повідомлення чекайте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом найближчим часом.